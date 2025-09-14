Accidente en Carlos Paz: Una niña fue hospitalizada tras caer de la moto con su padre

Un accidente de tránsito ocurrió este sábado por la noche en Villa Carlos Paz, a la altura de la colectora de Keops, cuando un hombre de 37 años perdió el control de su motocicleta Honda Wave y cayó junto a sus dos hijos de 8 y 17 años.

Según informó la policía, el conductor y el adolescente presentaron escoriaciones y fueron atendidos en el lugar por personal de emergencias. En tanto, la menor de 8 años resultó con politraumatismos y debió ser trasladada al Hospital Sayago para una mejor atención.

El hecho generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona, hasta que la situación fue controlada por los equipos de emergencia.