Atacó a una inspectora de tránsito, intentó escapar y terminó detenido

Ocurrió en Cosquín
Atacó a una inspectora de tránsito, intentó escapar y terminó detenidoEl joven de 28 años fue aprehendido tras un operativo cerrojo que desplegó el personal policial.
Un joven de 28 años fue detenido el último sábado luego de haber atacado a una inspectora de tránsito y tratar de darse a la fuga por las calles de Cosquín. Según pudo conocer EL DIARIO, el hecho ocurrió en horas de la tarde y fue interceptado durante un operativo cerrojo que desplegó el personal policial en el centro de la ciudad.
El agresor había sido interceptado durante un control preventivo y se mostró extremadamente violento.
Tras haber sido identificado por las descripciones aportadas, fue trasladado hasta la sede policial y quedó a disposición de la justicia.