Atacó a una inspectora de tránsito, intentó escapar y terminó detenido

Un joven de 28 años fue detenido el último sábado luego de haber atacado a una inspectora de tránsito y tratar de darse a la fuga por las calles de Cosquín. Según pudo conocer EL DIARIO, el hecho ocurrió en horas de la tarde y fue interceptado durante un operativo cerrojo que desplegó el personal policial en el centro de la ciudad.

El agresor había sido interceptado durante un control preventivo y se mostró extremadamente violento.

Tras haber sido identificado por las descripciones aportadas, fue trasladado hasta la sede policial y quedó a disposición de la justicia.