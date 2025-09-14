Choque entre tres vehículos y caída de moto movilizaron a bomberos en Icho Cruz

Bomberos Voluntarios de Icho Cruz participaron en dos intervenciones por accidentes de tránsito registrados entre el viernes y el sábado en la zona.

El primero ocurrió en la tarde del viernes en la localidad de Icho Cruz, donde por causas que se investigan tres vehículos chocaron y terminaron fuera de la carpeta asfáltica. La dotación aseguró la escena y asistió a los ocupantes hasta la llegada del Servicio de Emergencias Punilla Sur, que evaluó a los involucrados y determinó que no era necesario su traslado. En el lugar también trabajó la policía del departamento Cuesta Blanca.

El segundo accidente se produjo este sábado por la tarde sobre la ruta E-96, a la altura del kilómetro 11, donde un motociclista protagonizó una caída en solitario. Bomberos asistieron al herido y aseguraron la zona hasta la llegada del servicio de emergencias, que decidió su traslado al Hospital de Carlos Paz por politraumatismos.

En este operativo colaboraron además policías de Icho Cruz, San Antonio, Operativo Verano, Escuadrón Motorizado Enduro y un móvil del ETAC Alta Gracia.