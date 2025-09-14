Cinco allanamientos dejaron seis detenidos y más de mil dosis incautadas

La Fuerza Policial Antinarcotráfico ejecutó un amplio operativo en Córdoba capital que culminó con seis detenidos, el cierre de tres puntos de venta y la incautación de más de mil dosis de drogas.

Los procedimientos se realizaron en calles Abraham Jalil y pasaje Llanquelen, en barrio San Alberto, tras dos meses de investigación y reiteradas denuncias al 0800-888-8080.

En los allanamientos, con la participación de investigadores y el apoyo del equipo K-9, se secuestraron 576 dosis de marihuana, 506 de cocaína, $1.386.600 y diversos elementos vinculados a la causa.

Una de las mujeres quedó imputada por comercialización agravada de estupefacientes, ya que utilizaba a su hija de 14 años para llevar adelante la venta de droga en su domicilio.

En tanto, uno de los investigados intentó huir cuando la FPA irrumpió en su vivienda. En la fuga arrojó una bolsa con 215 dosis de cocaína y una balanza de precisión, pero fue aprehendido de inmediato.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer y Segundo Turno supervisó el operativo y dispuso el traslado de los detenidos y de todo lo secuestrado a sede judicial.