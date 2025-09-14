Córdoba: secuestraron cocaína y marihuana en un operativo en barrio Bella Vista

En el marco del plan de lucha contra el narcotráfico, la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante un operativo conjunto con la Policía de Córdoba en distintos sectores de barrio Bella Vista, en la capital provincial.

El dispositivo incluyó patrullajes en calles, espacios verdes y zonas vulnerables del sector. Durante el despliegue, los efectivos secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana a un hombre mayor de edad que circulaba por calle Los Cocos al 400.

La Fiscalía interviniente dispuso el labrado de las actas, la identificación del acusado y el traslado de las evidencias a sede judicial.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia de reforzar la presencia policial, prevenir el delito y fortalecer la lucha contra el tráfico de estupefacientes en Córdoba.