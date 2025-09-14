Córdoba: un hombre fue detenido por provocar destrozos en un hospital

Hospital Tránsito Cáceres
Córdoba: un hombre fue detenido por provocar destrozos en un hospitalEl acusado fue reducido por personal policial y trasladado a sede judicial, donde quedó a disposición de la Justicia
Un hombre fue detenido en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, en Córdoba capital, luego de provocar daños en la sala de Rayos X.
El hecho ocurrió en las últimas horas y generó la rápida intervención de la policía, que redujo al acusado y lo trasladó de inmediato a sede policial.
El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se labran las actuaciones correspondientes.