Hospital Tránsito Cáceres

Córdoba: un hombre fue detenido por provocar destrozos en un hospital

El acusado fue reducido por personal policial y trasladado a sede judicial, donde quedó a disposición de la Justicia
Sucesos
domingo, 14 de septiembre de 2025 · 10:42

Un hombre fue detenido en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, en Córdoba capital, luego de provocar daños en la sala de Rayos X.

El hecho ocurrió en las últimas horas y generó la rápida intervención de la policía, que redujo al acusado y lo trasladó de inmediato a sede policial.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se labran las actuaciones correspondientes.

