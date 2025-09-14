Destrucción total: ardió un local de indumentaria en Córdoba

Un voraz incendio se desató este domingo en un local de indumentaria ubicado en avenida Donato Álvarez al 9135, barrio Argüello, en la ciudad de Córdoba.

El fuego, cuyas causas aún se investigan, generó pérdidas totales en el comercio, incluyendo la destrucción de la mercadería y el colapso del techo de la estructura, que tenía alrededor de 150 metros cuadrados.

Varias dotaciones de bomberos voluntarios y personal policial trabajaron durante horas para controlar las llamas y evitar la propagación a locales vecinos. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas.

La situación obligó a cortar parcialmente la circulación en la zona para facilitar las tareas de los equipos de emergencia. Las autoridades buscan establecer el origen del fuego y evaluar los daños estructurales ocasionados en el edificio.

El hecho generó gran preocupación entre comerciantes y vecinos de Argüello, quienes se acercaron al lugar mientras los bomberos combatían el incendio.