Detuvieron a un motociclista que conducía armado por el Valle de Punilla

Un hombre de 31 años se conducía armado y fue detenido ayer a la tarde durante un control policial en la ciudad de Cosquín. El sujeto fue interceptado alrededor de las 18 horas mientras se hacía un patrullaje preventivo y trascendió que no contaba con la documentación correspondiente y llevaba una pistola con cargadores.

Según informaron desde la Departamental Punilla Norte, iba a bordo de una motocicleta marca Corven.

Inmediatamente, se procedió a la aprehensión del conductor y se dispuso su traslado a la sede policial.

En la causa, tomó intervención la Fiscalía de Cosquín y también se secuestró el arma de fuego.