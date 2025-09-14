Detuvieron a una joven con prisión domiciliaria por estafa que vendía drogas

Una joven de 21 años fue detenida en Bell Ville por personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, acusada de comercializar drogas mientras cumplía prisión domiciliaria por una condena previa por estafa.

El procedimiento se llevó a cabo tras un mes de investigación y pruebas recolectadas por los equipos tácticos de la FPA. La irrupción tuvo lugar en una vivienda de pasaje Inmigrante, donde los investigadores secuestraron 314 dosis de cocaína, $449.000, una motocicleta y otros elementos de interés para la causa.

La mujer quedó nuevamente a disposición de la Justicia, luego de que la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Bell Ville ordenara su traslado junto con las evidencias incautadas.