Dieron un nuevo parte médico del estado de Thiago Medina

Buenos Aires. El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, continúa internado en terapia intensiva luego de sufrir un grave accidente mientras conducía su moto. El joven permanece hospitalizado en la localidad bonaerense de Moreno, lugar al que fue trasladado inmediatamente después del incidente. En el lugar se hicieron presentes su expareja, Daniela Celis, su hermana, Camilota y demás seres queridos. En ese marco, se conoció un nuevo parte médico que detalla cómo sigue su salud.

La información fue proporcionada por El Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, comenzaba diciendo el informe médico del joven.

“El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, resalta el documento.

