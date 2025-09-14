Fuertes controles en rutas de Punilla para frenar picadas de autos y motos

La Policía de Córdoba implementó un operativo de seguridad vial en el sector de Las Jarillas, a la altura del kilómetro 95 de la ruta E34, en inmediaciones del Mirador Cura Brochero, con el objetivo de prevenir picadas de autos y motos y reforzar la presencia en rutas serranas.

El despliegue contó con personal de las departamentales Punilla y Santa María, además de la Dirección General de Policía Caminera. Se realizaron controles fijos y móviles en distintos puntos estratégicos de las rutas provinciales 34, 14, E96, C45 y A73.

Noticias Relacionadas Cinco allanamientos dejaron seis detenidos y más de mil dosis incautadas

También se colocaron reductores de velocidad para desalentar maniobras peligrosas y conductas viales que puedan poner en riesgo la vida de conductores y terceros. Del operativo participaron efectivos del SEOM y del GOP, bajo la fiscalización del subdirector de la U.R.D. Punilla, comisario inspector licenciado Hernán Guayanes.

Como resultado, se controlaron 33 automóviles, 283 motocicletas y 315 personas, además de labrarse 29 actas de constatación por parte de la Policía Caminera.