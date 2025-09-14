Inseguridad: Tres detenidos por un robo en una vivienda de Cosquín

Tres jóvenes fueron detenidos en las últimas horas luego de haber entrado a robar en una vivienda de la ciudad de Cosquín. El personal de la Departamental Punilla Norte desplegó un operativo cerrojo que permitió dar con los sospechosos, una mujer de 21 años y dos hombres de 26 y 32 años, a pocas cuadras del lugar de los hechos.

Todo ocurrió en horas de la tarde en el barrio Alto Mieres y trascendió que se movían a bordo de un vehículo Fiat Palio.

Momentos antes de su detención, se habían apoderado de una cajonera y un horno.

Los ladrones fueron aprehendidos y trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la justicia.