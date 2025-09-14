Investigan cómo se produjo la tragedia en el festival aéreo de Córdoba

La justicia investiga la trágica muerte de dos hombres durante un festival aéreo en Bell Ville. Según pudo conocerse, las víctimas son oriundas de Santa Fe y se trasladaban a bordo de una aeronave biplaza experimental que se estrelló y se prendió fuego cuando intentaba despegar.

El hecho provocó una fuerte conmoción y la principal hipótesis es que habría entrado en pérdida en el momento del despegue. Los pilotos no tuvieron posibilidad de maniobrar para evitar el impacto y trascendió que la aeronave no formaba parte del grupo de acróbatas contratados para el evento.

En una primera instancia, la causa fue instruida por el fiscal Nicolás Gambini, quien ordenó una serie de pericias para confirmar qué produjo el accidente. Sin embargo, durante las últimas horas, la investigación pasó al fuero federal.

En el lugar, trabajaron integrantes de los bomberos, efectivos policiales y el servicio de emergencias.