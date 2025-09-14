Siete detenidos en múltiples operativos en distintas localidades

En las últimas horas, la Policía de Córdoba realizó una serie de procedimientos en el sur provincial que culminaron con la detención de siete personas por delitos y contravenciones.

Durante los operativos se secuestraron tres motocicletas, dos automóviles con pedido de la Justicia, dinero en efectivo y otros elementos relacionados a las causas investigadas.

Los procedimientos se llevaron adelante en las localidades de Río Cuarto, Vicuña Mackenna, Toledo, Corralito y Villa María, en el marco de controles preventivos de la fuerza de seguridad.