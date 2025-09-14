Un hombre con prisión domiciliaria fue detenido por vender drogas en una plaza

Un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desbarató un punto de venta de drogas en la ciudad de Saldán, donde fue detenido un hombre de 46 años que debía cumplir prisión domiciliaria por violencia familiar.

La acción se desarrolló en una vivienda ubicada sobre calle Rivadavia al 200, luego de que las investigaciones confirmaran que el acusado no respetaba la restricción y se dedicaba a comercializar estupefacientes en una plaza cercana a su casa.

Durante el allanamiento se secuestraron siete plantas de cannabis sativa, una máquina para contar dinero y diversos elementos probatorios.

La causa está vinculada a los procedimientos realizados el pasado 7 de agosto, cuando la fuerza antidrogas allanó cinco domicilios, detuvo a tres personas y secuestró cocaína, dinero y otros elementos relacionados.

El detenido quedó imputado por el delito de comercialización de estupefacientes y fue trasladado por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del 2º Turno.