Un motociclista chocó con un cartel y perdió la vida en un trágico accidente

Interior de Córdoba
Un motociclista chocó con un cartel y perdió la vida en un trágico accidenteLa víctima tenía 29 años y protagonizó un grave accidente en la localidad de Wenceslao Escalante.
Un motociclista murió en un trágico accidente ocurrido en la localidad de Wenceslao Escalante, en el interior de Córdoba. La víctima tenía 29 años de edad, chocó contra un cartel y falleció en el acto.
El hecho se produjo este domingo 14 de septiembre, en horas de la madrugada, en la intersección de la Ruta Nacional 3 y la Ruta Nacional 11. Se desconoce cómo se produjo el siniestro y qué hizo que el conductor perdiera el control del rodado.
Es importante destacar, que trabajaron en el lugar efectivos policiales y una ambulancia del servicio de emergencias.
Al cabo de unos minutos, se constató el fallecimiento del motociclista.