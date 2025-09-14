Interior de Córdoba

Un motociclista chocó con un cartel y perdió la vida en un trágico accidente

La víctima tenía 29 años y protagonizó un grave accidente en la localidad de Wenceslao Escalante.
Sucesos
domingo, 14 de septiembre de 2025 · 11:03

Un motociclista murió en un trágico accidente ocurrido en la localidad de Wenceslao Escalante, en el interior de Córdoba. La víctima tenía 29 años de edad, chocó contra un cartel y falleció en el acto.

El hecho se produjo este domingo 14 de septiembre, en horas de la madrugada, en la intersección de la Ruta Nacional 3 y la Ruta Nacional 11. Se desconoce cómo se produjo el siniestro y qué hizo que el conductor perdiera el control del rodado.

Es importante destacar, que trabajaron en el lugar efectivos policiales y una ambulancia del servicio de emergencias.

Al cabo de unos minutos, se constató el fallecimiento del motociclista.

