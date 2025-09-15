20 detenidos por participar de una riña de gallos

Villa del Prado. Al menos una veintena de personas detenidas fue el resultado de un operativo llevado a cabo el pasado sábado y que participaban de una riña de gallos en Villa del Prado.

Fue en una vivienda de calle Rosa Díaz. En el lugar, mientras consumían bebidas alcohólicas, se había armado una especie de «ring» y varias personas participaban con sus ejemplares. Además, se detectó que se llevaban a cabo apuestas ilegales por lo que se procedió al secuestro de dinero, documentación, teléfonos celulares, elementos para estimular a los animales, jaulas y demás, según indicó Resumen de la Región.

Se estima que son 12 los gallos secuestrados.

En el lugar participaron también efectivos de Policía Ambiental.

Fuente: Resumen de la Región