Absolvieron a los exfuncionarios del COE acusados por el caso de Solange Musse

La Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto absolvió al ex director del Hospital de Huinca Renancó, Eduardo Andrada, y a la asistente social Analía Morales, quienes habían sido acusados por impedir que el padre de Solange Musse ingresara a la Provincia de Córdoba para despedir a su hija antes de morir.

La joven afrontaba un cáncer terminal y perdió la vida en agosto del 2020 durante la cuarenta por el Covid-19.

Los imputados pertenecían al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) que funcionó durante la pandemia.

El juicio se llevó adelante por jurados populares, Andrada fue absuelto por mayoría y Morales por unanimidad. El fallo provocó la indignación de Pablo Musse (el padre de la joven), quien denunció que fue «una causa manoseada por la Justicia» y cuestionó las «fiestas» de Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.

«Lo mío era una necesidad: ver a mi hija, abrazarla y estar con ella. Pueden poner las excusas que quieran, la verdad que cinco años esperar esto para llegar a la conclusión de que parece que el único culpable acá soy yo»; reclamó.

«Nunca pensaron que Solange iba a pedir por sus derechos en una carta y este es un caso icónico, la sociedad argentina está pidiendo justicia, justicia por Solange, justicia por todos los argentinos que pasaron por la misma situación»; agregó.