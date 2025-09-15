Accidente en la ruta S228: un auto terminó volcado en Santa Rosa

Este lunes 15 de septiembre, alrededor de las 11:25, se produjo un accidente vehicular en la ruta S228, a la altura de la localidad de Santa Rosa. Un Fiat Mobi quedó volcado sobre uno de sus laterales, lo que motivó la intervención de los bomberos voluntarios.

Al llegar al lugar, el móvil 16 a cargo del jefe Ariel Berbel realizó las maniobras necesarias para colocar el automóvil nuevamente en su posición normal y trasladarlo a un sitio seguro. La víctima ya había sido asistida previamente por una ambulancia del SEM y derivada para su atención médica.

En la zona también trabajó personal de la Policía local, colaborando en el operativo de seguridad vial. Tras finalizar las tareas, los bomberos regresaron al cuartel sin novedades.