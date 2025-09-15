Accidente en Santa Ana: una mujer volcó con su auto en el kilómetro 15

Durante la madrugada del domingo, antes de las 6, se registró un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 15, en jurisdicción de Santa Ana, departamento Santa María.

El hecho involucró a un automóvil Fiat Siena conducido por una mujer de 58 años, quien relató que perdió el control del vehículo mientras circulaba por la zona. El rodado terminó despistando y volcando en el cantero central.

Al lugar acudió una ambulancia de Vittal, cuyos profesionales asistieron a la conductora. Según el parte, no fue necesario su traslado a un centro de salud.