Accidente en Santa Ana: una mujer volcó con su auto en el kilómetro 15

Accidente en Ruta 5
Accidente en Santa Ana: una mujer volcó con su auto en el kilómetro 15El siniestro ocurrió en la madrugada del domingo, cuando la conductora de un Fiat Siena perdió el control en el kilómetro 15 y volcó en el cantero central. Fue asistida en el lugar.
Durante la madrugada del domingo, antes de las 6, se registró un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 15, en jurisdicción de Santa Ana, departamento Santa María.
El hecho involucró a un automóvil Fiat Siena conducido por una mujer de 58 años, quien relató que perdió el control del vehículo mientras circulaba por la zona. El rodado terminó despistando y volcando en el cantero central.
Al lugar acudió una ambulancia de Vittal, cuyos profesionales asistieron a la conductora. Según el parte, no fue necesario su traslado a un centro de salud.