Cinco menores sorprendidos robando pertenencias de autos en Córdoba

Tras un llamado al 911, efectivos policiales intervinieron en una cochera del barrio Procrear Liceo, donde sorprendieron a cinco menores que estaban robando pertenencias de distintos automóviles.

Los adolescentes, de entre 14 y 17 años, fueron detenidos en el lugar. Durante el procedimiento, la Policía secuestró herramientas, una suma de dinero, dos ruedas de auxilio y diversos elementos que habían sido sustraídos de los vehículos.

Las actuaciones fueron puestas a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación sobre los hechos denunciados.