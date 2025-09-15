Clausuraron una concesionaria en Córdoba por presuntas estafas a sus clientes

La justicia ordenó una serie de allanamientos por presuntas estafas y la clausura de una concesionaria ubicada en la ciudad de Córdoba. Según pudo conocerse, se ofrecían autos y motos «a sola firma» pero no se entregaban los rodados.

Los operativos también se llevaron adelante en la sede de la empresa y el domicilio del representante legal.

La causa es instruida por la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 6 y el procedimiento estuvo a cargo del Departamento de Delitos Económicos, que logró el secuestro de treinta celulares, dispositivos electrónicos y documentación.

Pero además, participó personal de la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia y el Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba, que finalmente dispuso la clausura del establecimiento.

El modus operandi que se investiga consistía en el cobro de un monto mínimo a cambio de autos y motos, los cuales no eran entregados, pero tampoco se devolvía el dinero cuando los clientes expresaban su rechazo a las nuevas condiciones impuestas.

Cabe consignar que en el interior de la agencia, se constató la presencia de alrededor 100 personas entre vendedores, supervisores, gerentes y otros responsables.