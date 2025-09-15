Conmoción por la muerte del estudiante en Villa Carlos Paz

La fiscal Jorgelina Gómez inició una investigación para esclarecer la muerte del estudiante secundario que se descompensó en un colegio de Villa Carlos Paz y murió. El trágico suceso se produjo alrededor de las dos de la tarde en el IPEM 359 Arturo Illia, que se encuentra ubicado en las calles Azopardo esquina Kant del barrio Villa Domínguez.

La noticia causó conmoción en toda la ciudad y trascendió que la víctima tenía 13 años de edad y encontraba participando de una clase de educación física.

En un determinado momento, se desplomó y se presume que habría sufrido tres paros cardiorrespiratorio.

Pese al esfuerzo de los servicios de emergencias y los bomberos, fue trasladado sin signos vitales hacia el Hospital Sayago donde minutos después se confirmó su fallecimiento por muerte súbita.

Se ordenaron una serie de pericias y se encuentra acordonada la plaza (colindante al colegio secundario) donde se produjo el hecho, al tiempo que un patrullero custodia el lugar y el bolso de gimnasia del profesor junto con varios elementos.

La trágica muerte del joven alumno provocó consternación en la comunidad educativa.