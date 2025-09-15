Desbaratan red de familias que vendía drogas día y noche en Argüello Lourdes

La FPA detuvo a siete personas y secuestró casi 2.000 dosis de marihuana y cocaína en una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Córdoba. La organización estaba liderada por dos familias que se turnaban para vender estupefacientes las 24 horas, en casas ubicadas a metros de la plaza del barrio.

En el inicio del operativo, un hombre de 38 años fue detenido en barrio Autódromo con dosis de cocaína en su poder. Luego, se concretaron cinco allanamientos en viviendas de calle Carlos Zatuszek, donde se incautaron 1975 dosis de marihuana, 99 de cocaína, $222.100, un vehículo y elementos de fraccionamiento.

Según la investigación, los puntos de venta funcionaban de manera rotativa en distintos domicilios, lo que les permitía mantener la comercialización activa todo el día. La Fiscalía interviniente ordenó el traslado de los detenidos y la remisión de lo secuestrado a sede judicial.