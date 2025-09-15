Detuvieron a diez personas y rescataron más de cincuenta animales

Durante el fin de semana pasado, el personal de la Patrulla Rural llevó adelante distintos operativos en la Provincia de Córdoba, detuvo a diez personas y logró el rescate de más de cincuenta animales.

Se secuestró además un arma blanca, un arma de fuego, dos motocicletas y cuatro vehículos, entre otros elementos.

Estos procedimientos surgieron a raíz de una investigación por hechos de sustracción, normas de caza y pesca como así también, conservación de fauna y merodeo. Asimismo, diversas aves silvestres fueron devueltas a su hábitat natural.

Los procedimientos se realizaron en Río Bamba, Paraje Santa Rita, Saira, Paraje La Escrucijada, Pilar, Reducción, Cuatro Vientos, Paraje Los Miquilos, Laguna Larga, Paraje Represa de Morales, Paraje Campo Grande y Cañada de Río Pinto, entre otras localidades.