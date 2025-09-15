El padre de Lian Flores sumó un nuevo abogado para encontrar a su hijo

El padre de Lian Flores Soraide, el menor de tres años que está desaparecido desde el 22 de febrero en la localidad cordobesa de Ballesteros Sud, sumó un nuevo abogado para encontrar a su hijo.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, se trata del abogado Rodrigo Tripolone, quien se incorpora al patrocinio legal de Elías Flores en la causa federal.

De esta manera, el padre de la víctima estará representado por tres abogados: Darío Baggini, Florencia Giuzzio y Tripolone.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el flamante abogado de Elías solicitó a los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia que se comuniquen con él en el caso de tener algún dato certero respecto al paradero del menor.

“Quiero pedir a mis compatriotas que se comuniquen con nosotros por si saben algo de mi hijo”, agregó el padre de Lian.

El damnificado fue visto por última vez hace ocho meses en su vivienda de Ballesteros Sud, provincia de Córdoba. Al despertar tras la siesta, los padres notaron que Lian ya no estaba, por lo que se realizaron rastrillajes con vecinos, bomberos, patrullas rurales, perros rastreadores, drones y helicópteros.

Ante esta situación, se activó el protocolo Alerta Sofía para desapariciones de menores.