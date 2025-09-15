Escándalo y disparos en el sur de Punilla, detuvieron a un policía de la Federal

La Fiscalía de Tercer Turno de Villa Carlos Paz investiga un confuso hecho registrado durante el fin de semana pasado en una vivienda de Mayú Sumaj, en el sur del Valle de Punilla, el cual habría tenido como protagonistas a cuatro efectivos de la Policía Federal.

Vecinos reportaron disparos, escándalo y la detención de uno los uniformados, quienes habían alquilado una propiedad en la urbanización conocida como «Lomas del Rey».

El hecho se produjo el sábado pasado y tomó intervención el personal de la Departamental Punilla.

Cuando la patrulla arribó al domicilio, descubrió que tres hombres y una mujer estaban participando de una fiesta privada. Según el relato de los habitantes del sector, en un determinado momento de la noche, se oyeron gritos y estruendos y fue aprehendido uno de los sujetos (quien sería el autor de los disparos al aire). Asimismo, se constató que la mujer padecía una crisis de nervios y se dispuso su traslado hacia el Hospital Sayago.

La causa recayó en la fiscal Jorgelina Gómez y se dictó el secreto de sumario.