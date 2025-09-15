Explotó un aire acondicionado y un trabajador perdió uno de sus brazos

Un operario perdió un brazo tras la explosión de un aire acondicionado en una fábrica de Córdoba. El hombre fue internado en el Hospital de Urgencias, se encuentra en grave estado y trascendió que hacía la recarga del artefacto.

Todo ocurrió este lunes 15 de septiembre cerca del mediodía en Proma, una empresa metalúrgica ubicada en la zona sur de la ciudad, que cuenta con sus instalaciones en Impira al 3500.

Se investigan las causas que derivaron en la explosión y que le ocasionó además heridas en sus miembros inferiores.

A causa del siniestro, el trabajador cayó desde un techo de chapa y fue diagnosticado con fracturas expuestas.