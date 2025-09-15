Hoy se conoce el veredicto en el juicio por el caso Solange Musse

El juicio por el caso Solange Musse llega a su instancia final en los tribunales de Río Cuarto. Este lunes están previstos los alegatos y, posteriormente, el jurado popular dará a conocer el veredicto.

En el banquillo de los acusados se encuentran José Fernando Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó y coordinador del puesto sanitario fronterizo, junto a Analía Morales, asistente social. Ambos formaron parte del COE Regional Río Cuarto durante la pandemia.

La acusación que enfrentan es por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, a raíz de la decisión de impedir, en agosto de 2020, el ingreso a Córdoba de Pablo Musse, quien buscaba despedirse de su hija Solange, enferma de cáncer de mama en etapa terminal, internada en Alta Gracia.

La querella sostiene que los funcionarios “desoyeron las excepciones humanitarias” previstas en los protocolos y que su accionar vulneró derechos básicos. En tanto, las defensas aseguran que sus representados no tuvieron responsabilidad directa en el operativo de control en Huinca Renancó y que las imputaciones se apoyan en una investigación con “serias falencias”.

El fallo será de gran relevancia, ya que, en caso de condena, podría aplicarse la figura de violencia institucional, lo que abriría la posibilidad de un nuevo proceso judicial contra exministros y otras autoridades que actuaron durante la pandemia.