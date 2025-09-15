Icho Cruz: un joven huyó en moto de un control y fue detenido

Operativo en Ruta 14
Icho Cruz: un joven huyó en moto de un control y fue detenidoEl muchacho de 21 años intentó escapar de un retén policial sobre la Ruta 14, se enfrentó con los agentes y la moto terminó secuestrada.
Un operativo de control interdepartamental realizado en la Ruta 14, a la altura del kilómetro 15,5 en Icho Cruz, terminó este domingo con la detención de un joven de 21 años.
El hecho ocurrió cuando personal de la Departamental Punilla, junto a efectivos de Santa María y la Dirección General de Policía Caminera, intentó detener la marcha de una motocicleta con dos ocupantes. Al advertir la presencia policial, el conductor evadió el control e intentó escapar a toda velocidad.
A pocos metros fue alcanzado y, al ser interceptado, el joven reaccionó con resistencia y se mostró agresivo frente a los agentes. Finalmente, fue reducido y trasladado a la Alcaldía local.
La motocicleta, una Honda Wave, quedó secuestrada y a disposición de la Justicia, que ahora deberá definir la situación del detenido.