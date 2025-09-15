Icho Cruz: un joven huyó en moto de un control y fue detenido

Un operativo de control interdepartamental realizado en la Ruta 14, a la altura del kilómetro 15,5 en Icho Cruz, terminó este domingo con la detención de un joven de 21 años.

El hecho ocurrió cuando personal de la Departamental Punilla, junto a efectivos de Santa María y la Dirección General de Policía Caminera, intentó detener la marcha de una motocicleta con dos ocupantes. Al advertir la presencia policial, el conductor evadió el control e intentó escapar a toda velocidad.

A pocos metros fue alcanzado y, al ser interceptado, el joven reaccionó con resistencia y se mostró agresivo frente a los agentes. Finalmente, fue reducido y trasladado a la Alcaldía local.

La motocicleta, una Honda Wave, quedó secuestrada y a disposición de la Justicia, que ahora deberá definir la situación del detenido.