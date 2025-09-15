Impactante: Intentó atropellar a un policía para escaparse de un control

Un hombre que tenía pedido de captura fue detenido el domingo pasado luego de haber intentado atropellar a un policía para escapar de un control, en un hecho registrado en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

Todo ocurrió minutos antes de las 17 horas y se logró dar con el sujeto en la intersección de las calles Ushuaia & Río Negro del barrio Villa El Libertador.

Según pudo conocerse, se trasladaba a bordo de una camioneta Toyota SW4 y trató de embestir a un uniformado.

Inmediatamente, se procedió a su detención y quedó a disposición del magistrado interviniente.