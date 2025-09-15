Interceptaron en la Ruta 9 a un narcomenudista que operaba en Jesús María

Tras cuatro meses de investigación y diversas llamadas al Centro de Denuncias Anónimas (0800-888-8080), efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico efectuaron dos allanamientos que culminaron con la detención de un hombre mayor de edad y el secuestro de estupefacientes en el departamento Colón.

El operativo comenzó con la aprehensión del investigado en la Ruta Nacional 9, a la altura del peaje de Juárez Celman. En el lugar, los efectivos secuestraron varias dosis de cocaína y un automóvil.

Posteriormente, se realizaron allanamientos en viviendas ubicadas sobre la Ruta Provincial E-53, en la localidad de La Pampa, y en calle Libertad al 1200, en barrio Latinoamérica de la ciudad de Jesús María. Durante los registros, se incautaron elementos de interés para la causa.

De acuerdo con la investigación, el narcomenudista recibía encargos y pagos de sus clientes, compraba la droga en Córdoba capital y luego entregaba la cocaína en la región.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, con asiento en Jesús María, ordenó el traslado del detenido y la remisión de las pruebas a sede judicial.