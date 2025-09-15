La FPA secuestró marihuana en múltiples controles en el interior de Córdoba

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, a través de la Compañía de Intervenciones Especiales, desplegaron controles en el interior de Córdoba en el marco del Plan Estratégico del Ministerio Público Fiscal.

En Sacanta, un hombre mayor de edad fue sorprendido con varias dosis de marihuana cuando transitaba por calle Pública s/n.

En San Francisco, se concretaron operativos en la Autovía 19, en el límite con Santa Fe, y en la Ruta 158. Allí, una pareja fue interceptada con varias dosis de marihuana.

En Marcos Juárez, sobre calle Juan B. Justo, los efectivos secuestraron un vehículo y marihuana a dos hombres de 19 y 26 años. En el mismo punto, se incautó una motocicleta conducida por un joven de 15 años por infracción a la Ley de Tránsito Provincial N° 8560.

Además, la FPA llevó adelante patrullajes antinarcóticos en Villa Carlos Paz, Serrezuela, Morteros, Freyre, Porteña, Villa María, Sampacho, Las Vertientes, Tuclame, Coronel Moldes, Villa de Soto, Ballesteros, Morrison, San Marcos Sud, Jesús María y Río Cuarto.

Las fiscalías intervinientes ordenaron la confección de actas, la identificación de los controlados y la remisión de las evidencias a sede judicial.