Pesar en Córdoba por la muerte del ex fiscal general Luis Sayavedra

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó este lunes su pesar por el fallecimiento del doctor Luis Alberto Sayavedra, ex fiscal general de la provincia durante el período 1990–1995.
Sayavedra murió el pasado 13 de septiembre. La noticia fue recibida con tristeza en el ámbito judicial, donde se lo recordó por su trayectoria y su paso al frente de la Fiscalía General.
Desde la institución expresaron sus condolencias a familiares, amigos y allegados en este difícil momento.