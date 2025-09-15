¿Quiénes eran las víctimas de la tragedia aérea ocurrida en Bell Ville?

La tragedia ocurrida el fin de semana pasado durante un festival aéreo en la localidad de Bell Ville conmocionó a la Provincia de Córdoba. A días del lamentable accidente que terminó con la vida de dos pilotos, se conoció la identidad de las víctimas y hubo emotivas despedidas en las redes sociales.

Mariano Latuff Zeballos y Ricardo Ferrer eran los tripulantes del avión biplaza Bristell que se estrelló y se prendió fuego cuando intentaba despegar. El primero tenía 32 años, era piloto comercial, DJ y productor de eventos y estaba domiciliado en Villa Cañás (Santa Fe), mientras que el segundo tenía 40 años, había nacido en Alpachiri (La Pampa) y vivía en Buenos Aires.

La aeronave entró en pérdida al final de la pista y cayó de manera violenta contra el suelo, sin que los ocupantes tuvieran posibilidad de evitar el impacto. Pese a la rápida intervención de los bomberos y el personal del servicio de emergencias, se constató el fallecimiento inmediato de los tripulantes.

Desde el Aeroclub de Villa Cañás expresaron su dolor por el suceso y despidieron a los fallecidos con sentidas palabras.