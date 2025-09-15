Río Cuarto: detuvieron a 16 personas y secuestraron vehículos y armas

Durante una serie de operativos desplegados este fin de semana en la ciudad de Río Cuarto, efectivos de la Policía de Córdoba detuvieron a 16 personas vinculadas a robos, daños y distintas infracciones.

En el marco de los controles, fueron secuestrados más de 32 vehículos, además de dos armas de fuego, cuatro armas blancas y estupefacientes, entre otros elementos de interés para la investigación.

Las actuaciones contaron con la colaboración de la Guardia Local de Prevención, que trabajó de manera coordinada con las fuerzas provinciales para reforzar la seguridad en distintos puntos de la ciudad.