Río Tercero: los atraparon con celulares, alhajas y dinero

En las últimas horas, personal de la división Investigaciones de Río Tercero detuvo a tres hombres de 35, 39 y 40 años, todos oriundos de barrio Yapeyú de Córdoba capital.

El procedimiento se llevó a cabo en calle Deán Funes al 50, donde fueron interceptados y se logró el secuestro de un vehículo Ford Ecosport con pedido judicial, tres teléfonos celulares, alhajas, una suma de dinero y otros elementos de interés.

Las detenciones se enmarcan en una investigación por un hecho de hurto calificado mediante el uso de llave, ganzúa y dispositivos electrónicos. Los tres hombres fueron trasladados junto a lo incautado y quedaron a disposición de la justicia.