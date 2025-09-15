Ruta 11: Renault 9 perdió el control y colisionó contra un camión

El viernes 12 de septiembre, alrededor de las 10 de la mañana, se produjo un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 11, a la altura de Laborde.

El hecho involucró a un Renault 9 gris, conducido por un hombre de 58 años de Villa General Belgrano, que circulaba en sentido Este-Oeste. Por causas que se investigan, perdió el control, cruzó de carril e impactó de manera lateral con un camión Ford Cargo modelo 1933 blanco, con chasis y acoplado, guiado por un hombre de 48 años con domicilio en Canals, que se dirigía en sentido contrario.

El conductor del auto fue trasladado al hospital local, donde se constató que no presentaba lesiones de gravedad.

Durante aproximadamente una hora, el tránsito estuvo interrumpido y se dispusieron desvíos por caminos alternativos. En el lugar trabajó personal de Policía Caminera y Bomberos Voluntarios de Laborde para colaborar con la asistencia y el orden vehicular.