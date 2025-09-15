Tres jóvenes fueron atrapados en Cosquín con un horno y una cajonera robados

El barrio Alto Mieres de Cosquín vivió un episodio particular este lunes, cuando tres jóvenes —una mujer de 21 años y dos hombres de 26 y 32— ingresaron a una vivienda y se llevaron consigo una cajonera y un horno. Tras abandonar el lugar, los trasladaban en un carro enganchado a un automóvil Fiat Palio.

La situación no pasó inadvertida. Con las descripciones aportadas por los vecinos, se organizó rápidamente un cerrojo en las calles cercanas que permitió interceptarlos a pocas cuadras del domicilio. Allí se constató que transportaban los objetos sustraídos y que intentaban retirarse de la zona.

Los bienes fueron recuperados en buen estado y, además, el vehículo y el carro utilizados para la maniobra quedaron retenidos para la investigación. Los tres jóvenes fueron trasladados y puestos a disposición de la justicia local.