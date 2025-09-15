Un alumno murió tras descompensarse en un colegio de Carlos Paz

Un alumno de 13 años perdió la vida tras haber sufrido una descompensación en un colegio secundario de Villa Carlos Paz. El impactante hecho se produjo esta tarde en las instalaciones del IPEM 359 Arturo Illia, durante una clase de educación física, y se mantiene en reserva la identidad del joven estudiante.

Según pudo conocer EL DIARIO, el menor se desplomó al suelo en medio de una actividad de gimnasia.

Al lugar, acudió personal del servicio de emergencia y los bomberos voluntarios y el menor fue trasladado hacia el Hospital Gumersindo Sayago, donde minutos después se confirmó su fallecimiento.

Durante más de una hora, se le realizaron maniobras de reanimación que no obtuvieron resultados favorables.