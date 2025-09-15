Un auto chocó contra un poste de luz en Alta Gracia

El hecho ocurrió este domingo 14 de septiembre alrededor de las 6:15, cuando un automóvil Kia Sportage protagonizó un accidente en la ruta C-45, a la altura del kilómetro 29, en jurisdicción de Alta Gracia.

Según las primeras averiguaciones, el conductor, un hombre de 38 años, perdió el control del vehículo y colisionó contra un poste de luz. Viajaba acompañado de su pareja, una mujer de 23 años.

En el lugar trabajó una ambulancia de Vittal, que brindó las primeras atenciones médicas a los ocupantes del rodado. Ambos fueron trasladados al Hospital Regional para una mejor valoración de su estado de salud.