Un auto chocó contra un poste de luz en Alta Gracia

Accidente en la C-45
Un auto chocó contra un poste de luz en Alta GraciaUn hombre de 38 años y una mujer de 23 fueron asistidos y trasladados al Hospital Regional tras perder el control de una Kia Sportage en el kilómetro 29 de la ruta C-45.
El hecho ocurrió este domingo 14 de septiembre alrededor de las 6:15, cuando un automóvil Kia Sportage protagonizó un accidente en la ruta C-45, a la altura del kilómetro 29, en jurisdicción de Alta Gracia.
Según las primeras averiguaciones, el conductor, un hombre de 38 años, perdió el control del vehículo y colisionó contra un poste de luz. Viajaba acompañado de su pareja, una mujer de 23 años.
En el lugar trabajó una ambulancia de Vittal, que brindó las primeras atenciones médicas a los ocupantes del rodado. Ambos fueron trasladados al Hospital Regional para una mejor valoración de su estado de salud.