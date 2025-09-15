Un cadete de policía fue apuñalado por su padrastro en Traslasierra

Un joven cadete de la Escuela de Suboficiales de la Policía de Córdoba fue apuñalado por su padrastro en Villa Sarmiento (Traslasierra) y se encuentra en grave estado.

Según pudo conocerse, el aspirante de segundo año sufrió una herida en el abdomen en un episodio ocurrido el domingo pasado y el agresor fue detenido.

La víctima tiene 24 años, fue internado de urgencia en un hospital de la zona y se desconoce cómo se originó el enfrentamiento.

El agresor sería un familiar de 61 años que fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía de Primer Turno de Villa Dolores.