Un hombre armado con un cuchillo irrumpió en Crónica TV y obligó a interrumpir la transmisión

Momentos de tensión se vivieron en la madrugada de este lunes en la sede de Crónica TV, ubicada en el barrio porteño de San Telmo, cuando un hombre con antecedentes penales ingresó al edificio y amenazó al personal con un arma blanca.

La situación obligó a interrumpir por unos minutos la transmisión del canal, mientras se desplegaba un operativo policial. Efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron de inmediato al estudio de la avenida Juan de Garay al 100, pero ante la resistencia del intruso a retirarse, fue necesaria la intervención del grupo especial de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), que logró reducirlo sin que se registraran heridos entre los trabajadores del medio.

Según fuentes policiales, el hombre exigía que le realizaran una nota en el canal y se mostró fuera de control. En su página web, Crónica precisó que el intruso “increpó al personal de seguridad, logró sortear el ingreso y se dirigió directamente al estudio al grito de ‘soy el mejor y me quieren matar’”.

Tras su detención, el sujeto fue asistido por personal psiquiátrico del SAME y derivado al hospital Argerich. De acuerdo con la información oficial, cuenta con antecedentes por drogas, robo, tentativa de robo y hurto, además de una condena en suspenso por robo dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 59.

La señal destacó que, gracias a la rápida actuación de las fuerzas de seguridad, la situación pudo ser controlada luego de varios minutos de pánico dentro de las instalaciones.