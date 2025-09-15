Un motociclista murió en un accidente y su acompañante está grave

Un motociclista perdió la vida y su acompañante resultó gravemente herido en un trágico accidente registrado esta madrugada en Villa Allende. El siniestro se produjo alrededor de las cinco de la mañana sobre la Avenida Goycochea, a la altura del barrio Lomas Sur, y trascendió que ninguno de los dos llevaba el casco puesto.

Los hombres circulaban a bordo de una Mondial 150cc, perdieron el control y golpearon contra el asfalto.

A causa del fuerte impacto, el conductor falleció minutos después del accidente. En tanto, su acompañante fue asistido en el Hospital José María Urrutia de Unquillo y luego derivado hacia el Hospital Tránsito Cáceres de la ciudad de Córdoba.

Según pudo conocerse, fue diagnosticado con una fractura expuesta de cadera y se encuentra en grave estado.