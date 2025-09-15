Una mujer se fracturó cuando hacía senderismo y tuvieron que rescatarla

Un operativo de emergencia se desplegó anoche para rescatar a una mujer que se accidentó en las Sierras Chicas cuando hacía senderismo. El procedimiento estuvo a cargo del personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y se concretó en la zona de Candonga, donde se logró identificar a una mujer de 73 años que estaba varada.

Tras un ascenso de 6900 metros, los efectivos lograron rescatar a la aventurera que presentaba una lesión en su miembros inferior.

Mediante técnicas adecuadas, se la inmovilizó y evacuó en una tabla raquis para luego ser trasladada hacia el hospital de Unquillo donde le diagnosticaron una fractura de fémur.

En el dispositivo, colaboró el personal policial, integrantes del ETAC y los bomberos voluntarios.