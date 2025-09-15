Villa María y Villa Nueva: 16 detenidos y 20 motos incautadas en operativos

La Policía de Córdoba realizó múltiples allanamientos con resultados positivos en ambas ciudades.
Sucesos
lunes, 15 de septiembre de 2025 · 21:25

En el marco de una serie de procedimientos llevados a cabo en Villa María y Villa Nueva, la Policía de Córdoba informó la detención de 16 personas por hechos de hurto, robo, lesiones, amenazas, daño, estafa y diversas contravenciones.

Durante los operativos se incautó una réplica de arma de fuego. Además, en más de 15 allanamientos, fueron secuestrados tres automóviles y veinte motocicletas, vinculados a grupos de motos que causaban disturbios y molestias en distintos barrios.

Las actuaciones quedaron a disposición de la justicia, mientras que las fuerzas de seguridad remarcaron que los procedimientos buscan dar respuesta a las demandas vecinales en torno a la prevención del delito y la tranquilidad urbana.

