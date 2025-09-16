Bomberos rescataron a una mujer herida en Traslasierra

Este lunes por la tarde, Bomberos Voluntarios de San Javier–Yacanto asistieron a una mujer que sufrió una lesión en uno de sus tobillos mientras regresaba de la zona de Los Chorros, en La Población.

El aviso se recibió a las 17:45 y motivó la salida de dos unidades livianas con seis bomberos. La paciente, que estaba acompañada por su pareja, se encontraba a unos 200 metros del acceso vehicular. Fue inmovilizada y trasladada hasta la ambulancia, que la derivó al hospital local.

Según se informó, presentaba una posible fractura de tobillo.