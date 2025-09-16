Excursión fallida

Bomberos rescataron a una mujer herida en Traslasierra

La excursionista debió ser trasladada en camilla por bomberos hasta una ambulancia tras sufrir una posible fractura
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
martes, 16 de septiembre de 2025 · 15:18

Este lunes por la tarde, Bomberos Voluntarios de San Javier–Yacanto asistieron a una mujer que sufrió una lesión en uno de sus tobillos mientras regresaba de la zona de Los Chorros, en La Población.

El aviso se recibió a las 17:45 y motivó la salida de dos unidades livianas con seis bomberos. La paciente, que estaba acompañada por su pareja, se encontraba a unos 200 metros del acceso vehicular. Fue inmovilizada y trasladada hasta la ambulancia, que la derivó al hospital local.

Según se informó, presentaba una posible fractura de tobillo.

Comentarios