Bomberos rescataron a una mujer herida en Traslasierra

Excursión fallida
Bomberos rescataron a una mujer herida en TraslasierraLa excursionista debió ser trasladada en camilla por bomberos hasta una ambulancia tras sufrir una posible fractura
Este lunes por la tarde, Bomberos Voluntarios de San Javier–Yacanto asistieron a una mujer que sufrió una lesión en uno de sus tobillos mientras regresaba de la zona de Los Chorros, en La Población.
El aviso se recibió a las 17:45 y motivó la salida de dos unidades livianas con seis bomberos. La paciente, que estaba acompañada por su pareja, se encontraba a unos 200 metros del acceso vehicular. Fue inmovilizada y trasladada hasta la ambulancia, que la derivó al hospital local.
Según se informó, presentaba una posible fractura de tobillo.