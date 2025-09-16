Cuesta Blanca acompañó la entrega de 50 motos policiales en Carlos Paz

La Comuna de Cuesta Blanca informó que este martes la presidenta comunal, Ana Gaitán, participó en la Costanera de Villa Carlos Paz del acto organizado por el Ministerio de Seguridad de Córdoba, en el que se entregaron 50 motos Kawasaki de 300 cc para reforzar el patrullaje en Punilla.

Del evento participaron el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de la Policía de Córdoba, Leonardo Gutiérrez, junto a autoridades locales y regionales.

Si bien las motocicletas no fueron destinadas a la comuna, la presencia de Cuesta Blanca en la actividad refuerza el compromiso institucional con las acciones vinculadas a la seguridad en el valle.