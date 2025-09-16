Dos detenidos en Córdoba por el homicidio de un joven en barrio 12 de Julio

La Policía de Córdoba informó la detención de un hombre y una mujer acusados de ser partícipes necesarios en el homicidio de un joven ocurrido en mayo pasado durante una riña en barrio 12 de Julio.

En el marco del procedimiento, llevado adelante por efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales (DGIC), se incautaron un arma de fuego, teléfonos celulares y prendas de vestir que habrían estado vinculadas al caso.

Cabe recordar que por el hecho ya se encontraba detenido otro hombre, mientras que la investigación continúa bajo directivas de la Justicia.