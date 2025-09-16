El menor que asesinó a Sebastián Villarreal reconoció el brutal crimen

Hoy se realizó una audiencia en la que se tomó una medida excepcional con el joven que tenía 17 años cuando disparó y mató a sangre fría a Sebastián Villarreal en Yofre Norte. Fue acusado y condenado como adulto por los delitos de homicidio criminis causa y en concurso real por el uso de arma operativa y por encubrimiento doble, por dos hechos previos al homicidio del vecino cordobés.

El fiscal penal y juvenil de primera nominación solicitó que el acusado, que ahora tiene 18 años, cumpla con las medidas que le impone la jueza en el penal. El acusado viene de una familia vinculada a delitos y homicidios. Su padre estuvo condenado dos veces por asesinato y hoy cumple condena, mientras que su abuela paterna también fue acusada por homicidio y su hermano cumple una condena por varios delitos.

En la audiencia, estuvieron presentes los hermanos de Sebastián y su hija, que se vieron cara a cara con el asesino. Jimena Villareal expresó en diálogo con El Diario: «Ninguna condena nos va a devolver a Seba, pero sabemos que es parte del proceso de poder encontrar la paz. Hoy fue la audiencia del menor de 17 que disparó y no tuvo ni un gramo de empatía».

La condena y los procesos legales

A partir del mes de julio, empezó a regir la nueva ley de procedimiento penal juvenil, que sustituye la anterior ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Esa norma daba restricciones al accionar del Poder Judicial y ahora, con esta nueva ley, se pueden tomar otras medidas.

El proceso se divide en dos partes.

El primero se llevó adelante el día de hoy, con una audiencia de juicio, donde se atribuyó la participación y se le impusieron medidas. Dentro de un año, en base a las medidas impuestas por la jueza, se evalúa si el acusado cumplió y tiene la posibilidad de salir en libertad. Si bien hoy no se dio una condena con años, se lo declaró penalmente responsable. No obstante, si bien es mayor para la ley penal, no lo es para la ley civil, por lo que se deberá seguir preservando su identidad hasta los 21 años.

La abogada que representa a la familia, Daniela Castro Barreiro, manifestó: «Estas medidas fueron solicitadas para que se aparte a la Senaf, entendemos que no está funcionando y debería haber estado presente en el día de hoy y no lo estuvo, siendo que son los únicos que pueden solicitar a la jueza que sea retirado del instituto y pase a Bouwer». «La disconformidad es que esté interviniendo Senaf cuando está a la vista que no pudo funcionar con el menor no punible "El Orejudo"; entonces, qué garantías tenemos de que con este otro se logre reinsertar a la sociedad? Cuando uno escucha por qué robaba este chico, no lo puede creer y reconoció todo»; añadió la letrada de la querella.

«En los próximos días, se llevará una audiencia con el fiscal de cámara, donde se evaluará si habrá un juicio abreviado para ver si los imputados mayores reconocen el hecho y se llega a una pena. Nosotros nos oponemos al juicio abreviado, queremos que vayan a un juicio oral y público donde se reproduzca toda la prueba y se incorpore la nueva con un jurado popular»; completó.